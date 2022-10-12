شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى برلين يشارك بالمنتدى العربى الألمانى الثانى عشر للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا، الأربعاء، في الجلسة المخصصة عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، بالمنتدى العربي الألماني الثاني عشر للطاقة.

استعرض السفير المصرى – بحسب بيان لوزارة الخارجية - أولويات الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي ستركز على تنفيذ ما أثمرت عنه المؤتمرات السابقة من تعهدات والتزامات، لاسيما على صعيد مجالات الخسائر والأضرار والتكيف والتمويل، منوهاً إلى أهمية تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في تحقيق هدف التمويل بالوصول إلى تعهد الـ 100 مليار دولار سنوياً.

كما تناول السفير خالد جلال خطط مصر للتحول لمركز إقليمي لنقل وتداول الطاقة والفرص الاستثمارية غير المحدودة في هذا قطاع، سواء في مجال النفط والغاز والإمكانات المصرية الكبيرة من الغاز الطبيعي، وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، أو في مجال الطاقة المتجددة وفرص تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين وتصديره لألمانيا وأوروبا في إطار استراتيجيتي الهيدروجين الألمانية والأوروبية.

وأكد سفير مصر في برلين حرص مصر على خلق مجالات وآفاق جديدة للتعاون مع ألمانيا، وهو الأمر الذي انعكس خلال الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى برلين فى يوليو الماضي، وفي الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون بشأن مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية.

من جانبهم، أشاد المشاركون فى الجلسة بالجهود المصرية الجارية لوضع اللمسات الأخيرة بشأن ترتيبات عقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، فضلًا عن تأكيدهم على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها مصر حالياً بشأن البنية التحتية المتعلقة بقطاع الغاز والطاقة المتجددة، وهو ما يؤهلها للاضطلاع بدور محوري في الشراكة الأورو-أفريقية في مختلف مجالات الطاقة.