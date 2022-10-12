شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل نظيرته البحرينية لبحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، نظيرته جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة بمملكة البحرين، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية بين الدولتين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ويأتى هذا اللقاء على هامش فعاليات اللجنة الإقليمية الـ 69 لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الجانبين بحثا تعزيز آليات التعاون بملف "الطبيب الزائر" من خلال زيادة وتبادل الزيارات والبعثات الطبية بمختلف التخصصات الطبية بين الجانبين.

وأكد عبدالغفار أن الاجتماع، تطرق إلى التعاون بملف التدريب عن طريق تنظيم دورات تدريبية للكوادر الطبية، بما يتوافق مع احتياجات الدولتين بمختلف التخصصات الطبية، وأيضًا تدريب أطقم التمريض بتخصصات (الطوارئ، حديثي الولادة، صحة الأسرة، المسنين)، بالإضافة إلى التعاون المباشر بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير، استعرض انجازات الدولة المصرية بملف صناعة الأدوية، كما استعرض تطبيق الحوكمة والرقمنة بالقطاع الصحي وخاصة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد الوزير، أن الوزارة مستعدة لتبادل الخبرات مع القطاع الصحي بدولة البحرين، فى مجال التحول الرقمي للمنشآت الطبية، وكذلك صناعة الدواء.

ومن جانبها تقدمت وزيرة الصحة البحرينية، بالشكر والتقدير إلى مصر الشقيقة على التعاون المتواصل والفعال بين الجانبين، مثنية على خبرة مصر فى الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والإجراءات المتبعة والتى نجحت فى تحقيق أكبر مسح صحي لمواطنيها، مشيدة بنجاح مبادرات (100 مليون صحة) والتى غيرت الخريطة الصحية فى مصر.



جانب من اللقاء لوزير الصحة ونظيرته البحرينية