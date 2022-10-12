شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تواصل مبادراتها البيئية بتدريب الصحفيين على أفلام الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية مبادرة معًا من أجل مصر الخضراء التى أطلقتها لرفع الوعى البيئى وذلك بتدريب 8 صحفيين فى برنامج تدريبى عن صحافة وأفلام الموبايل إذ قدم أول أيام البرنامج المدرب والصحفى أسامة الديب على أن يتواصل التدريب ويختتم السبت المقبل بحفل تنظمه الكنيسة.

ومن جانبه رحب دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بالصحفيين المشاركين مؤكدًا على إيمان الكنيسة بدور الصحافة وكذلك بدورها الاجتماعى فى رفع الوعى بقضايا البيئة بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ الشهر المقبل

وأكد رامز بخيت مسئول برامج الحوار بالكنيسة على إن التدريب يأتي جزء من سلسلة مبادرات تعمل عليها الكنيسة في ثلاث محافظات تستهدف التوعية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن يتواصل البرنامج حيث يقدم محب نعيم مدير المركز الإعلامي تدريبًا على المونتاج وإنتاج الأفلام.



المشاركون بالتدريب مع المطران سامى فوزى



المشاركين



المطران سامى فوزى يرحب بالمشاركين



تدريب الصحفيين



جانب من التدريب



جانب من الدورة التدريبية للصحفيين



جانب من الدورة التدريبية