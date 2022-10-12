شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظ الجيزة يتفقد منظومة الجمع السكنى للقمامة بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد محمد نور الدين السكرتير العام المساعد لمحافظ الجيزة، اليوم، الأربعاء، في جولة ميدانية بالوحدة المحلية بالبليدة بمركز ومدينة العياط، أعمال النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية القروية بالمراكز والمدن.

وتأكد السكرتير المساعد خلال الجولة، من حسن سير العمل ومدى الإلتزام بأداء الأعمال اليومية والحالة العامة للشوارع من أعمال تجريد ورفع كفاءة.

وتابع تفعيل منظومة الجمع السكنى وتواجد المعدات بالحملة الميكانيكية وكفاءتها إلى جانب تفقد الوحدة الصحية بقرية البليدة لمتابعة تواجد الأطباء ومستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.

وكلف محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية، والتأكد من عدم تجدد المخالفات.



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