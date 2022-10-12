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تعيين الدكتورة داليا عبد الوهاب عميدة لكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس جامعة الازهر، قرارًا بتكليف الدكتورة داليا خيري عبد الوهاب عبد الهادي، عميدة كلية التربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، بعد تقدم عميد الكلية السابق باعتذار رسمي نظرا لظروف صحية.

تدرجت عميدة الكلية الجديدة في التعليم حتى وصلت لدرجة أستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، ثم انتدبت للقيام بعمل وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب في شهر أكتوبر 2021م، وفي نوفمبر 2021م صدر قرار بتكليفها عميدة لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم صدر قرار بتكليفها للقيام بعمل عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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