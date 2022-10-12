شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتورة داليا عبد الوهاب عميدة لكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس جامعة الازهر، قرارًا بتكليف الدكتورة داليا خيري عبد الوهاب عبد الهادي، عميدة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، بعد تقدم عميد الكلية السابق باعتذار رسمي نظرا لظروف صحية.

تدرجت عميدة الكلية الجديدة في التعليم حتى وصلت لدرجة أستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، ثم انتدبت للقيام بعمل وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب في شهر أكتوبر 2021م، وفي نوفمبر 2021م صدر قرار بتكليفها عميدة لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم صدر قرار بتكليفها للقيام بعمل عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية.