شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد والسجن 5 و15سنة للمتهمين بقتل جارهم يوم العيد بسبب الثأر فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، 7 متهمين فى قضية قتل جارهم بسبب الثأر في منيا القمح، وذلك بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالسجن المؤبد، والمتهم الخامس بالسجن لمدة 15 سنة كونه حدث، والسجن 5 سنوات للمتهمين السادس والسابع.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد ابوالوفا،وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسنى بشرى، ومحمد ماهر، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غریب.

تعود أحداث القضية رقم 13299 لسنة 2022 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 1731 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما أحالت جهات التحقيق المتهمين: السيد. ال. ال، 35 سنة، فلاح، وسعيد ال ال ال، 36 سنة، فلاح، ومحمود لا ال ال، 35 سنة، عامل، وياسر ال ال ال، 49 سنة، بالمعاش، وياسر س. ال. ال. ال، 17 سنة، طالب، وشحتة س م ال ال، 28 سنة، عامل، ومحمد ع ال ال، 25 سنة، طالب، مقيمين جميعا في قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ أنهم في يوم 10 مايو الماضي، وحال كون المتهم الخامس طفلا تجاوز الخامسة عشر من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، أن المتهمين قتلوا المجني عليه تامر محروس إبراهيم إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد لما بينهم من ثأر.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا في سبيل تنفيذ ذلك أسلحة بيضاء (سنج وسكاكين) محل الاتهام، وقاموا بالاتفاق فيما بينهم على كيفية تنفيذ ذلك، فتربص به المتهمان الخامس والسابع وما أن أبصرا مرور المجني عليه بالقرية يوم العيد، حتى أبلغوا باقي المتهمين فقاموا بتعقب خط سيره وما أن ظفروا به حتى إنهال عليه المتهمون من الأول وحتى الخامس طعنًا وضربًا باستخدام ما بحيازتهم من أسلحة بيضاء وأدوات آنفة البيان، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية.