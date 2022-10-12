شكرا لقرائتكم خبر عن شحن أول ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت شركة حسن علام القابضة، ماكينة حفر الأنفاق Mixshield الجديدة (TBM) بقطر 6.7 متر والمصنعة من قبل شركة Herrenknecht Deutschland AG ، الألمانية والتي سيتم استخدامها فى حفر أنفاق الخط الرابع لمترو الأنفاق.

من جانبه أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أنه سيتم وصول الماكينات الأربع التي تم التعاقد عليها مع شركة هيرنكنشت الألمانية لحفر الخط الرابع للمترو مع نهاية الشهر الجارى.

والخط الرابع (خط الهرم) يتم تنفيذه بطول 42 كم وعدد 38 محطة ويحقق الربط بين محافظة القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث يمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح ثم يمتد حتى محطة الفسطاط ليتقاطع مع الخط السادس ثم إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر مراراً بمدينة نصر لينتهى عند مدينة المحطة المركزية لوسائل النقل الجماعية.



ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق



ماكينة لحفر الخط الرابع لمترو الأنفاق