البابا تواضروس يستقبل مطران تركيا للأرمن الأرثوذكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، المطران أرام أتاشيان قائمقام مطران تركيا للأرمن، الذي يزور مصر حاليًا.

ورحب البابا تواضروس، بالمطران متمنيًا له زيارة مفرحة لمصر، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تربط الكنيستين الشقيقتين، الكنيسة القبطية والكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية، وعلاقة المحبة التي تجمعه بالبطريرك كاراكين الثاني كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس في اتشميادزين، بأرمينيا.

كما اطمأن البابا على خدمة المطران الرعوية في تركيا، وعلى أحوال أبناء الكنيسة الأرمينية هناك.

رافقه أثناء الزيارة المطران آشود مناتساكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر وأفريقيا، والدكتور چورچ نوبار عضو مجلس إدارة بطريركية الأرمن بمصر.