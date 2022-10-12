ما الفرق بين شقق سكن لكل المصريين 3 لمحدودي ومتوسطي الدخل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات شروط حجز شقق سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، حيث يستمر التقديم حتى يوم 27 أكتوبر الجاري.

الشقق المطروحة متاح الحجز فيها لمتوسطي ومحدودي الدخل، حيث يتم تحديد شروط لكل فئة.

ويوضح الخليج 365، في التقرير التالي الفرق بين المشروعات المطروحة ومواصفات وأماكن الشقق، وطريقة التقديم، والتي جاءت على النحو التالي:

مقدم الحجز

شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم، سيكون مقدم الحجز 15 ألف جنيه يتم سدادها في البريد طوال فترة التقديم، لكن الشقق التي سيتم تسليمها بعد 18 شهرًا سيكون مقدم الحجز 22 ألف جنيه.

المواصفات

شقق الإسكان الاجتماعي، والموجه لمحدودي ومتوسط الدخل يتم طرح مساحة واحدة منها وهي 90 مترًا في كل المدن الجديدة والمحافظات، وهي عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة كاملة التشطيب.

العدد الأكبر من الشقق جاهز للتسليم الفوري عقب انتهاء مراحل الحجز، حيث سيتم البدء في تسليم الوحدات مباشرة، لكن يوجد وحدات سيتم تسليمها خلال 18 شهرا من الآن.

شروط دخل المتقدمين

عدلت وزارة الإسكان شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 6000 جنيه للأعزب، و8000 للأسرة بدلا، أما في الإسكان المتوسط وصل الحد الأقصى بدخل الأعزب 13 ألف جنيه، والمتزوج 18 ألف جنيه.

الفارق بين الأسعار

وفقًا لكراسة الشروط الخاصة بحجز شقق سكن لكل المصريين، يوجد 3 أسعار لشقق الإسكان الاجتماعي، السعر الأول 194 ألف جنيه والسعر الثاني 207 ألف، أما السعر الثالث بلغ 310 ألف جنيه.

الفارق في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي، يرجع إلى موعد تسليم الوحدات وتوقيت تنفيذها، حيث تتواجد الشقق ذات السعر الأقل وهو 194 ألف و207 ألف في مدن ومحافظات الصعيد ووجه بحري، وهذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري وتم تنفيذها في الفترات السابقة وطرحت بنفس السعر أكثر من مرة.

لكن شقق الـ 310 ألف مازالت قيد التنفيذ ووتواجد في منطقتين بمحافظة الجيزة والبحري، لذلك سعرها مرتفع عن الوحدات التي تم تنفيذها قبل ذلك، كما أنه سيتم تسليم هذه الوحدات بعد 18 شهرا.

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