فرص لأمطار وانخفاض جديد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ.ش.أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا الخميس، معتدلة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد,مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الانحاء.

وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفق بيان للهيئة، في الوقت الذي تسجل درجات الحرارة انخفاضا جديدا بنحو درجة إلى درجتين.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 21

العاصمة الادارية 28 20

6 اكتوبر 29 20

بنهــــا 28 21

دمنهور 27 21

كفر الشيخ 27 22

المنصورة 28 21

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 21

السويس 29 20

الزقازيق 28 21

شبين الكوم 28 21

طنطا 27 22

شلاتين 33 24

الاسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

وادى النطرون 29 21

مطروح 27 19

السلوم 27 20

سيوة 29 16

العريش 28 22

رفح 27 21

الطور 29 20

كاترين 27 14

رأس سدر 28 19

نخل 26 12

طابا 29 22

نويبع 30 23

حلايب 31 25

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 30 22

مرسى علم 30 23

الفيوم 28 21

بني سويف 29 19

المنيا 30 19

أسيوط 29 18

سوهاج 30 19

قنا 34 20

الأقصر 33 21

أسوان 34 22

الوادى الجديد 32 21

أبوسمبل 34 22

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 22