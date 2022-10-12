انتشر عبر "تيك توك".. ضبط المتهمين بفيديو مشاجرة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك" متضمناً تعدى أحد الأشخاص على آخر بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بوجود مصادمة دون مصابين بميدان السيدة عائشة طرفها كل من:- (مينى باص تابع لإحدى الشركات) قيادة (سائق ، مقيم بالجيزة) وبه بعض التلفيات، و(مينى باص تابع لإحدى الشركات) قيادة (سائق، مقيم بالقليوبية) بدون تلفيات،

لاصطدام المينى باص الثاني بالأول من الجهة اليمنى بمحل البلاغ محدثاً التلفيات المشار إليها ، مما أدى لحدوث مشادة كلامية بين قائديهما تطورت لمشاجرة وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بالميدان محل البلاغ من السيطرة على الموقف والفصل بينهما وبسؤالهما ، أيدا ما سبق ، وتبين سلامة التراخيص وتم الصلح فيما بينهما .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .