لرفضها خطبته.. ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف حقيقة ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، متضمناً تعرض إحدى الفتيات للاعتداء من قبل 3 أشخاص بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/9 /2022، تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة المركز) بقيام (3 أشخاص) بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجروح سطحية مُتفرقة أثناء سيرها بالقرب من محل سكنها على إثر تقدم أحدهم لخطبتها ورفضها له.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو في حقهما، وتبين أنهما (شخصين – مُقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما أقرا بحدوث مشادة كلامية بين أحدهما والمجني عليها لرفضها خطبتها له، وأضافا بعدم وجود شخص ثالث معهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.