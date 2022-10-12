الداخلية: ضبط شخصين للنصب على أجنبي لتمكينه من الصعود لمأذنة مسجد أثري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول لقطات مصورة عبر موقع "يوتيوب" متضمناً قيام شخصين بتحصيل مبلغ مالي من أحد الأجانب لتمكينه من الصعود لمأذنة أحد المساجد الأثرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول لقطات مصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" متضمناً قيام شخصين بتحصيل مبلغ مالي من أحد الأجانب لتمكينه من الصعود لمأذنة أحد المساجد الأثرية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عامل بازار – فرد أمن إداري)، وبمواجهة الأول قرر بتعرفه على السائح الظاهر بمقطع الفيديو وآخر برفقته "القائم بالتصوير" بإحدى المناطق الأثرية وأوهمهما بقدرته على تنظيم زيارة خاصة لهما لأحد المساجد الأثرية وتمكينهما من الصعود لأعلى المأذنة الخاصة بالمسجد مقابل التحصيل منها على مبلغ مالي على الرغم من أن زيارة المسجد مجانية وعقب موافقتهما قام باصطحابهما للمسجد واتفق مع المتهم الثاني على فتح الباب المؤدى للمأذنة مقابل مبلغ مالي، وبمواجهة الثاني أيد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.