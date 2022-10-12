شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤدى السمنة إلى ضعف جهاز المناعة عند الأطفال؟.. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن السمنة تؤدى إلى ضعف جهاز المناعة عند الأطفال، وتزيد من احتمال الإصابة بأمراض الجسم المختلفة عموما والأمراض التى تؤثر على المناعة تحديدا.

كانت وزارة الصحة والسكان أطلقت مبادرة للكشف المبكر عن السمنة والتقزم والانيميا بين طلاب المدارس، وتابعت الوزارة، أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 250 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى مشاركة 1800 فريق طبى بالمبادرة، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، فنى معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.