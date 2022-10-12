شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأعربت مصر عن تطلعها لأن يُسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط.

وجدد بيان وزارة الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل لاستقرار وسيادة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.