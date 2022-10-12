شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأمن والسلامة بكوريا الجنوبية يشيد بمبادرة "حياة كريمة": ترتقى بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، مع لى سانجمين وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية - المعنى بملف التنمية المحلية- ، مذكرة تفاهم بين البلدين وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية الحالية الى كوريا الجنوبية للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمدن والحكومات العالمية ، وذلك بحضور السفير خالد عبدالرحمن سفير مصر بدولة كوريا الجنوبية وأعضاء السفارة المصرية وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والأمن والسلامة الداخلية.

وأكد لى سانجمين وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية، أن كوريا الجنوبية ستدعم قدرات الكوادر المحلية المصرية وستقوم بنقل الخبرات الكورية فى المجال ذاته، مشيداً بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتابعها الرئيس السيسى ويتم تنفيذها فى قرى الريف المصرى لضمان العيش بالتساوى فى جميع القرى المصرية والتى تهدف ضمان البنية التحتية الأساسية وتوفير التعليم والخدمات الطبية وترقية مستوى الخدمات العامة.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التنمية المحلية والمجالات ذات الصلة ومن بينها تأهيل الكوادر المحلية وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التنمية المحلية والاستفادة من مؤسسة "صايمول أوندنج " المعنية بتطوير الريف الكورى والتى تعد أحد نماذج التنمية الريفية العالمية بما يساهم فى تحقيق أقصى استفادة فى وتبادل الخبرات مع مبادرة "حياة كريمة " وكذا إعداد مخطط تدريبى شامل للكوادر المحلية المصرية فى مجال المخلفات البلدية الصلبة.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة على أن الروابط التاريخية بين مصر وكوريا الجنوبية وأواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين والحكومتين تعد نموذجًا للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام والتعاون ، مضيفًا: ومن هنا فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يوليان اهتماما كبيرا بتطوير وتعميق هذه العلاقات، والاستفادة من التجربة الكورية الملهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ونقل وزير التنمية المحلية للوفد الكورى الجنوبي تحيات وتقدير الرئيس السيسى والحكومة المصرية، وقدم الشكر لحكومة جمهورية كوريا الجنوبية على استضافة هذا المؤتمر الهام ، وعلى حفاوة الاستقبال وجودة التنظيم ، كما قدم الشكر إلى الوزير الصديق لى سانجمين ومسئولى وزارة الأمن والداخلية على التعاون المثمر والصادق مع التنمية المحلية ، وهو التعاون الذى نجنى ثماره اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم التى نحن بصددها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن مذكرة التفاهم المشترك بين البلدين تعد جزءا من العلاقات الاستراتيجية الخاصة التى تربط جمهورية مصر العربية بجمهورية كوريا الجنوبية, والتى أعلنت مصر شريكاً استراتيجياً للأعوام 2021 -2025 ، ونتطلع لترجمة هذا التوجه الاستراتيجى المقدر الى مشاريع ومجالات تعاون مشتركة يجنى ثمارها الشعبين المصرى والكورى خلال السنوات القادمة.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره إلى الجهود التى بذلها مسئولو وزارة التنمية المحلية المصرية ومسئولى وزارة الداخلية والسلامة الكورية على مدار الشهور الماضية وصولا لصياغة مذكرة التفاهم ، فإننى اعد حضراتكم بتوجيه كافة امكانيات وزارة التنمية المحلية لتنفيذ ما جاء فى المذكرة وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الثمانى الماضية بفضل جهود وتوجهات القيادة السياسية والحكومة ، وفى القلب من هذه الطفرة التنموية الاهتمام بالادارة المحلية وتنمية المجتمعات المحلية من خلال ضخ استثمارات كبيرة فى المشاريع والمبادرات التى تستهدف تنمية المناطق التى كانت تعانى من تاخر معدلات التنمية بها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة" ، والتى تستهدف "تحسين حياة 58 مليون مصرى يعيشون فى نحو 4500 قرية" تعد أهم البرامج والتوجهات التى تولى لها الدولة المصرية بكافة اجهزتها اهتماما غير مسبوق ، بوصفها مشروع القرن الذى سيساهم فى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتابع اللواء هشام آمنة : لذا فإن ما تتضمنه مذكرة التفاهم بيننا من مجالات للعمل المشترك تكتسب اهمية متزايدة فى الوقت الراهن، حيث نتطلع لأن تساهم مذكرة التفاهم فى تعزيز ودعم خطة الحكومة المصرية لتطوير اليات الادارة المحلية ودعم اللامركزية وتنشيط الاقتصاد المحلى وصولا لتحقيق تنمية محلية شاملة ومتوازنة واحداث التكامل المنشود بين جوانب التنمية الريفية والحضرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية: واذا كنا فى مصر نسابق الخطى لتحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، فإننا نتطلع للتعاون والاستفادة من تجربة مؤسسة "صايمول اوندونج" المعنية بتطوير الريف الكورى والتى تعد بالنسبة للعالم أحد نماذج التنمية الريفية الملهمة كما نتطلع للاستفادة من خبرة كوريا الجنوبية فى مجال التحول الرقمى وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وحوكمة سياسات وبرامج العمل المحلى.

وقال اللواء هشام آمنة إن التحديات التى يواجهها العالم حالياً خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخى وتاثيرات جائحة كورونا والازمات العالمية الاخرى ، تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والحكومات والاستفادة من قصص النجاح والتجارب الجيدة حتى نصبح قادرين على مواجهة التحديات وتلبية تطلعات شعوبنا.

وقال الوزير إننا ننظر للتعاون مع الجانب الكورى على انه فرصه للاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين ، لذا فإننا نتطلع للاستفادة من التجربة الكورية فى التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز القدرات المعرفية وتأهيل الكوادر العاملة فى هذه المجالات بشكل كامل بما يساهم فى نجاح البرنامج المصرى الطموح الذى بدأته الدولة عام 2019 فى هذا المجال.

كما أعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه للاستفادة من مذكرة التفاهم فى التعاون فى مجال التسويق الالكترونى للمنتجات اليدوية الذى نقوم به من خلال احد المبادرات الهامة لوزارة التنمية المحلية وهى مبادرة "ايادى مصر"، وهى أحد مبادرات تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة، وكذلك الاستفادة من القدرات الرقمية فى عملية التسويق الالكترونى للمنتجات التراثية, لاسيما وان كوريا لها خبرة طويلة فى المجالات الثقافية والتراثية والتكنولوجية, والتى يمكن لنا الاستفادة منها فى المرحلة القادمة.

ومن جانبه قال وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية، إن مصر تتمتع بموقع جيوسياسى مميز لانتشار الموجة الكورية للإدارة العامة، حيث إنها تمثل نقطة التقاء استراتيجية تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا"، معربا عن تطلعاته إلى أن يتيح توقيع مذكرة التفاهم فرصة لتوسيع التعاون بين البلدين ليس فقط فى مجال التنمية الإقليمية، ولكن فى جميع مجالات الإدارة العامة.

ورحب الوزير الكورى بزيارة وزير التنمية المحلية لكوريا الجنوبية والاهتمام الكبير بالتعاون فى مجال التنمية المحلية بين البلدين ، مضيفاً أن مصر تتمتع بحضارة وثقافة عريقة وعظيمة وتلعب دوراً كدولة محورية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وهى دولة رائدة فى العالم العربى .