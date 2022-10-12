شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة بالخريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار وأماكن الأمطار وموعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التفاصيل الأولية لحالة عدم الاستقرار المرتقبة من مساء السبت المقبل، لافتة إلى أن حالة عدم الاستقرار تبدأ مساء السبت 15 أكتوبر حتى الاثنين 17 اکتوبر 2022.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الى أن هذه الفترة ستشهد أمطـار متوسطـة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتابعت : نظراً للتغيرات الحادة والسريعة في خرائط الطقس سوف نوافيكم تباعاً بآخر المستجدات ، ويرجى اتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.