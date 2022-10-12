شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أسر الشهداء وذوى الهمم بالندوة التثقيفية المشتركة بين الأزهر والقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لمسة وفاء لشهداء القوات المسلحة الذين لبوا نداء الواحب وقدموا أرواحهم دفاعاً عن مصر وشعبه، كرم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، واللواء أركان حرب عماد أحمد زكي، قائد قوات الدفاع الشعبي، اليوم، الأربعاء، مجموعة من أبناء شهداء القوات المسلحة وذوي الهمم، وذلك في ختام فعاليات الندوة التثقيفية المشتركة بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة، والتي جاءت تحت عنوان "ميلاد النصر".

وتأتي ندوة "ميلاد النصر"، التي أقيمت اليوم، بمركز الأزهر للمؤتمرات، احتفالا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة، وفي ضوء البرنامج التنسيقي بين الأزهر الشريف و”قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري"، من أجل توعية المجتمع المدني بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.