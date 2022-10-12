إزالة 64 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بأطفيح ومنشأة القناطر.. فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمراكز ومدن أطفيح ومنشأة القناطر؛ لاسترداد الأراضى المتعدى عليها، وذلك ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات ساهمت فى استرداد 3780 م2 أراضى أملاك دولة متعدى عليها بمراكز أطفيح ومنشأة القناطر خلال حملات تم تنفيذها على مدار يومين.

وأشار محافظ الجيزة، أن الحملات تضمنت إزالة 64 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة بقرى (وردان، أبوغالب، بنى سلامة) واسترداد مساحة 3190 م2 مع تسليم الاراضى لجهات الولاية إلى جانب إزالة 13 حالة بإجمالى مساحة 48 فدانا لتعديات على أراضى الرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة، أن مركز ومدينة أطفيح أزال 7 حالات تعد على أملاك الدولة بكفر قنديل واسترداد إجمالى مساحة 575 م2، فى إطار حملات تحقيق الانضباط وردع المخالفين التى تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفى نفس الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود حى الهرم من خلال قطاع هضبة الأهرام فى تنفيذ إزالة فورية لعدد عشر غرف داخل جراجات بعقارات بمنطقه د بهضبة الأهرام لمنع التعدى على الجراجات وتحويلها إلى محال تجارية.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزاله التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات، مشيرًا أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.