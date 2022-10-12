شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 214 مسجدًا وفرش 594 أخرى خلال 3 أشهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أ. تم تكثيف الأنشطة الدعوية فى المساجد واستحداث أنشطة جديدة منها:

1. إطلاق البرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد، بمشاركة أكثر من 6860 مسجدًا.

2. إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد فى أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 100 مسجد تعقد بها مجالس الإقراء.

3. إطلاق مجالس الإفتاء بمشاركة 112 مسجدًا.

4. إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 200 مسجد.

5. إطلاق الأسبوع الثقافى فى جميع محافظات الجمهورية.

6. إطلاق الدروس المنهجية بمشاركة 1000 مسجد.

7. تكثيف القوافل الدعوية للمناطق النائية والحدودية والقوافل المشتركة، حيث تم تنفيذ 53 قافلة.

8. تم عقد 12 ندوة بالتعاون مع صحيفة عقيدتي.

9. تم عقد 11 ندوة للرأى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

10. تم اعتماد 308 خطباء مكافأة على بند التحسين، و16 واعظة متطوعة.

ب. تم تكثيف الأنشطة القرآنية فى المساجد واستحداث أنشطة جديدة منها:

1. إطلاق 2613 مقرأة للجمهور.

2. إطلاق 834 مقرأة جديدة للأئمة.

3. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية.

4. إطلاق 36 مقرأة للسيدات.

5. إطلاق 25 مقرأة نموذجية للأئمة.

6. إطلاق 4 مقارئ نموذجية للواعظات.

7. إطلاق 3294 مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

ثانيًا: فى مجال التدريب والتثقيف

تم تنفيذ (62) دورة لأكثر من (12081) إمامًا وواعظة وإداريًّا، وذلك على النحو التالى:

1. تم تنفيذ الدورة العلمية المتخصصة لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بدولة الهند بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد 18 عالمًا، وبمشاركة 5 أئمة من مصر.

3. تم تنفيذ الدورة المتخصصة الخامسة فى الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومى لعدد (80) إمامًا وواعظة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

4. تم تنفيذ عدد (18) دورة عن بعد لعدد (757) إمامًا ؛ وذلك فى علم الاجتماع، وأسرار البيان القرآنى، ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته، والتفسير وعلوم القرآن، وعلم النفس، والشئون القانونية، وشرح قانون الخدمة المدنية، وواجبات الوظيفة العامة.

5. تم تنفيذ (13) دورة من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية لعقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات لعدد (650) إمامًا، منها (8) دورات فى اللغة العربية، و(2) دورة فى تنمية المهارات الإعلامية، و(2) دورة فى الإرشاد النفسى وعلم الاجتماع، ودورة واحدة فى فن الخطابة والإلقاء.

6. تم تنفيذ عدد (11) دورة من دورات (اليوم الواحد) لعدد (10036) إمامًا، فى فن بناء الخطبة العصرية لمديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسيوط وسوهاج والغربية.

7. تم تنفيذ (14) دورة فى مجال الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية، وقد حصل على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (136) إمامًا وواعظة وإداريًّا، ليصل إجمالى الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1085) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

8. تم تنفيذ عدد (2) دورة مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف للأئمة بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف لعدد (60) إمامًا وواعظة.

9. تم تنفيذ عدد (2) دورة تأهيلية للأئمة الجدد بمركز التدريب الرئيسى بمسجد النور بالعباسية لعدد (133) إمامًا.

10. تم تنفيذ عدد (10) دورات فى التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (550) إمامًا بالمديريات الإقليمية.

ثالثًا: فى مجال التأليف والترجمة والنشر

• تم تأليف وترجمة ونشر (20) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا ليصل إجمالى الكتب التى تم تأليفها وترجمتها إلى (377) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، على النحو التالى:

- تم تأليف أربعة كتب جديدة هى: (الدين والحياة جــ1و جــ2 - البحث العلمى والتكنولوجيا.. ضرورة حياة - الآداب العامة جــ2)، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى (107) كتاب.

- تم من خلال التعاون بين وزارتى الأوقاف ممثلة فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار خمسة كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالى ما تم إصداره منها (47) كتابًا، كما تم إصدار (4) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" تم ترجمتها إلى (8) لغات أجنبية ليصل إجمالى ما تم إصداره منها (59) كتابًا، كما تم إصدار كتابين جديدين ضمن سلسلة "رؤية" للنشء، ليصل إجمالى ما تم إصداره منها إلى (20) إصدارًا، كما تم إصدار كتاب جديد ضمن سلسلة "رؤية" للنشء المترجمة ليصل إجمالى ما تم إصداره منها إلى (9) كتب.

رابعًا: فى مجال عمارة المساجد

1. تم افتتاح عدد (214) مسجدًا، منها (177) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(37) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

2. تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير عدد (62) مسجدًا، منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(40) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، بإجمالى تكلفة (72,269,146) جنيهًا.

3. تم فرش عدد (594) مسجدًا، بمساحة فرش تقدر بنحو (175438) مترًا مربعًا، من السجاد الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

خامسًا: فى مجال البر وخدمة المجتمع

تم صرف أكثر من (33) مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع منها:

1. تم صرف (20) مليون جنيه للمتضررين من أزمة السيول بدولة السودان الشقيقة.

2. تم صرف (10) ملايين جنيه لمبادرة "نور حياة".

3. تم توزيع (384) طنًا من لحوم أضاحى وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية.

سادسًا: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

1. إقامة المؤتمر الدولى الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر (صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه)"، وقد كان من أهم مخرجاته وثيقة القاهرة للاجتهاد.

2. تم تنفيذ (9) معسكرات تثقيفية للأئمة والمؤذنين والوافدين.

3. بلغت إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات (336,582) جنيهًا.

4. تم صرف (1,668,700) جنيه لرعاية أكثر من (1227) طالبًا وافدًا من خلال المنح التى يوفرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

سابعًا: هيئة الأوقاف المصرية

حققت هيئة الأوقاف المصرية نسبة نمو فى إجمالى إيراداتها وأرباحها بلغ 22% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، حيث بلغ إجمالى متحصلات هيئة الأوقاف من إيراداتها عن الفترة من 1/7/2022م حتى 30/9/2022م، مبلغًا وقدره (444,366,928) جنيهًا، بزيادة قدرها (80,466,934) جنيهًا بنسبة تقدر بنحو 22,1% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2021 /2022م، وبزيادة قدرها (128,982,179) جنيهًا، بنسبة قدرها (40,9%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2020 / 2021م.