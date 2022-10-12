شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة حلوان ينجحون فى محو أمية 3154 مواطنا بدورة يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحقيق انجازًا جديدًا يضاف للإنجازات المضيئة والمشرفة التي تحققت بالمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان العريقة في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب وطالبات جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بدورة يوليو 2022 عدد (3154) مواطن ومواطنة، طبقا للتقرير الصادر والمعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار

ومن جانبه، أشاد الدكتور السيد قنديل، بما حققته جامعة حلوان من دور متميز ورائد في المشروع القومي لمحو الأمية بما يعكس دورها الحيوي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدا على دور الجامعة الأساسي والداعم لكافة المشروعات القومية في المجتمع والذي يأتي في مقدمتها المساهمة في مجابهة قضية الأمية في مصر لما يترتب عليها من مخاطر حقيقية على مجالات التنمية المستدامة في مصر، مشيرا سيادته إلى حرص الجامعة على الدعم الكامل لتحقيق رؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة من خلال المساهمة في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، يأتي ذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى المجهودات للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في مصر.

كما أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية إلي أهمية ومردود المشروع القومي لمحو الأمية على تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع ضمن مبادرة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لدمج طلاب الجامعة للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية من خلال عدة آليات من بينها عقد الدورات التدريبية المؤهلة للطلاب بالكليات للالتحاق بالمشروع، إضافة إلى الندوات التوعوية للطلاب التي يعقدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق والتعاون مع الكليات المشاركة في المشروع، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أبناء جامعة حلوان العريقة للمساهمة في القضايا القومية وفي مقدمتها مواجهة قضية الأمية .

وقد أوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب وطالبات جامعة حلوان العريقة طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار في الفترة من أكتوبر 2020 حتى يوليو 2022، عدد ( 13102) مواطن ومواطنة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن جامعة حلوان تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يلبي احتياجات المجتمع ويحقق متطلبات التنمية المستدامة من الكوادر البشرية الفاعلة والواعية بقضايا المجتمع والوطن ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً لمساعدة المجتمع المحيط بالنطاق الجغرافي للجامعة على النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة بلا أمية ، وهو ما يتحقق من خلال إنجازات طلاب جامعة حلوان المستمرة للمساهمة في العمل القومي والوطني لتحرير أبناء الوطن من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.