جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب أدوية وهواتف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط ثلاث محاولات تهريب عدد من الأقراص المخدرة والهواتف المحمولة والسبائك، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وذكرت إدارة الجمارك، في بيان، أنه في المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على طائرة الخطوط السعودية اشتبه مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من اللجنة الجمركية، وتم تمرير أمتعتها علي جهاز الفحص بآشعة X-RAY فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكبة، مشيرة إلى أن مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبة وتفتيشها ذاتيا، فتبين وجود عدد من الهواتف المحمولة بين طيات الملابس داخل حقائبها ووجود سبيكتين من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون من الذهب.

وأضافت أنه في المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية اشتبه مأمور الجمرك في أحد الركاب، وبتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا تبين وجود سلسلة بها دلاية بفتحها تبين أن بداخلها 2 سبيكة جميعهم من معدن أصفر يشتبه أن يكون من الذهب.

وأشارت إلى أنه فى المحاولة الثالثة وبناء على إخبارية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي تم ضبط 500 كبسولة يشتبه أن تكون من عقار الترامادول المخدر بحوزة أحد الركاب، وقرر مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي.

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