إضاءة برج القاهرة باللون الأخضر احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمي للصحة النفسية وذلك بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، تحت رعاية الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، بجميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في محافظات مصر.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبد الغفار إن فعاليات الاحتفال بدأت منذ التاسع من أكتوبر، بإضاءة برج القاهرة باللون الأخضر (لون شعار اليوم العالمي)، إلى جانب إضاءة 21 مستشفى ومركزا للصحة النفسية في 15 محافظة، بالإضافة إلى جذب انتباه المواطنين لاحتفالية اليوم العالمي للصحة النفسية من خلال إطلاق عدد من القوارب في نهر النيل بمحافظة أسيوط.

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يوم 10 أكتوبر من كل عام، كما تضمنت الاحتفالات عقد ندوة علمية في مستشفى أسيوط للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أول أمس الإثنين، افتتحتها الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبد المقصود، وحاضر فيها أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط الدكتور وجيه عبد الناصر حول "التوعية عن ظاهرة الانتحار"، ثم محاضرة لأستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط الدكتور علاء درويش، بعنوان «الجديد في علاج الإدمان».

وضمن فعاليات الاحتفال، افتتحت الدكتورة منن عبد المقصود، قسمًا جديدا لعلاج الإدمان وعيادة العلاج النفسي بالمستشفى، فيما تقيم جميع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، العديد من الأنشطة العلمية، التي تتضمن الندوات التثقيفية للمرضى وذويهم، إلى جانب إقامة ندوة مع علماء الأزهر بمديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، بالإضافة للأنشطة الترفيهية والتثقيفية والمسابقات التي تقدمها الأمانة للأطفال المترددين على العيادات بالمستشفيات، وكذلك إقامة ماراثون جري داخل نادي ماتريكس، تنظمه مستشفى طنطا، ومارثون بمحافظة أسيوط، ومارثون رياضي آخر داخل مستشفى الخانكة، ومباريات في كرة القدم للمرضى.