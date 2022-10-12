وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم التنمية بالدول الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الإفريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بقطاع المياه.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع سليمان أدامو وزير المياه النيجيري، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه.

وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانات التعاون المستقبلية من خلال وضع اللمسات النهائية لبروتوكول التعاون بين البلدين في مجالات تشغيل وصيانة المنشآت المائية والتنبؤ بالفيضانات والجفاف وحصاد مياه الأمطار ورصد نوعية المياه، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين المراكز البحثية في البلدين في مجال إدارة المياه.

كما تباحث الوزيران حول سبل تدعيم مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو)، حيث أشار الدكتور سويلم إلى دور المجلس في تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التي تواجهها دول القارة الإفريقية، خاصة في ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبي لتغير المناخ على المياه.

ولفت وزير الري إلى أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامي 2023 و2024، حيث ستسعى مصر لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الدول الإفريقية.

واستعرض سويلم الترتيبات الجارية لتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن قمة المناخ (COP27) ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال المؤتمر، مشيرا إلى أهمية دعم الاتحاد الإفريقي ومجلس وزراء المياه الأفارقة لهذه المبادرة، حيث تعد الدول الإفريقية الأكثر تأثرا بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

حضر اللقاء الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي.​