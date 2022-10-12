بعد عرض "ستيفانو ريتشي".. الأهرامات على موعد لتصميمات دار أزياء عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق عرض الأزياء الذي نظمته دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية، في معبد الدير البحري بالأقصر، أصداء عالمية واسعة، في الوقت الذي اعتبره خبراء في مجال السياحة، أنه أكبر حملة ترويج لآثار مصر القديمة.

وقالت مصادر بوزارة السياحة والآثار، إن هناك عرض أزياء آخر سيقام يوم ٣ ديسمبر المقبل، في منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، ستنظمه دار كريستان ديور العالمية لعرض تصميماتها 2023 بحضور شخصيات عامة ورجال أعمال وسياسين ونجوم سينما من كل دول العالم.

ومن المقرر أن تصبح منطقة أهرامات الجيزة خلفية لمجموعة الملابس الرجالية الفاخرة التي صممها المدير الفني كيم جونز.

علاقة دار ديور بالأهرامات والآثار المصرية تعود إلى عام 2004، عندما استوحى "جونز" وقتها من رحلاته إلى مصر مجموعة أزياء الربيع الصيف الأيقونية المليئة بالثقافة المصرية.

كما أطلقت دار «ديور» أمام منطقة آثار الهرم في مارس الماضي، أحد إصدارات العطور، إذ نظمت جلسة تصوير من أمام الأهرامات للترويج للعطر الجديد، بوجود عدد من المدونين والبلوجرز.

ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح الصوت والضوء بسفح الهرم، إذ يتم تجهيزه بأحدث أساليب الصوت والضوء والعروض البصرية، وإضافة ممشى عرض للأزياء، خصيصا لاستقبال 1000 مدعو من كل العالم.