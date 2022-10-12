متحدث الحج السعودي يكشف أنواع التأشيرات المصرح لحاملها بأداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، تفاصيل جديدة بشأن موسم العمرة الحالي، بالتزامن مع زيارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي لمصر.

وأكد سعيد لمصراوي، أن المملكة العربية السعودية، تقدم جميع التسهيلات الممكنة لقدوم المعتمرين والحجاج من كل أنحاء العالم، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وفي إطار تقديم التسهيلات التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، لتيسير قدوم المعتمرين والحجاج لأداء مناسك الحج والعمرة من جميع دول العالم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أنواع التأشيرات التي يمكن أداء مناسك العمرة من خلالها، وتتمثل في تأشيرات العمرة والسياحة والزيارة بكل أنواعها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودي، إلى أن أي زائر قادم إلى المملكة يستطيع أداء مناسك العمرة بأي تأشيرة، منوها بأن المملكة قررت مد تأشيرة صلاحية العمرة من شهر لـ 3 أشهر.

ويستعرض "الخليج 365" أنواع التأشيرات المصرح لحاملها أداء العمرة على النحو التالي:

1- تأشيرة الزيارة العائلية.

2- تأشيرة الزيارة الشخصية.

3- تأشيرة الزيارة السياحية.

4- تأشيرة زيارة الأعمال.

5- تأشيرة مرور "ترانزيت".

6- نظام التأشيرات الإلكترونية.

7- التأشيرة التعليمية.

8- تأشيرة الزيارة التجارية.

9- تأشيرة "مضيف".

10- تأشيرة العمل.

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، أجرى زيارة لمصر، التقى خلالها بكل من وزراء الداخلية والأوقاف، والسياحة والآثار، ومفتي الديار المصرية، لبحث تقديم تسهيلات منح تأشيرة العمرة للمصريين، وذلك بحضور السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير الحج والعمرة السعودي لمصر، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وفي إطار تقديم التسهيلات التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، لتيسير قدوم المعتمرين والحجاج لأداء مناسك الحج والعمرة من جميع دول العالم.

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