شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تضىء برج القاهرة باللون الأخضر احتفالا بيوم الصحة النفسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمى للصحة النفسية وذلك بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان فى محافظات مصر.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن فعاليات الاحتفال بدأت منذ التاسع من أكتوبر، بإضاءة برج القاهرة باللون الأخضر (لون شعار اليوم العالمي)، إلى جانب إضاءة 21 مستشفى ومركزا للصحة النفسية فى 15 محافظة، بالإضافة إلى جذب انتباه المواطنين لاحتفالية اليوم العالمى للصحة النفسية من خلال إطلاق عددا من القوارب فى نهر النيل بمحافظة أسيوط.

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية يوم 10 أكتوبر من كل عام، كما تضمنت الاحتفالات عقد ندوة علمية فى مستشفى أسيوط للصحة النفسية وعلاج الإدمان، صباح الإثنين 10 أكتوبر، افتتحتها الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وحاضر فيها الدكتور وجيه عبدالناصر، أستاذ الطب النفسى بجامعة أسيوط حول التوعية عن ظاهرة الانتحار، ثم محاضرة للدكتور علاء درويش، أستاذ الطب النفسى بجامعة أسيوط، بعنوان «الجديد فى علاج الإدمان».

وضمن فعاليات الاحتفال، افتتحت الدكتورة منن عبدالمقصود، قسمًا جديدا لعلاج الإدمان وعيادة العلاج النفسى بالمستشفى، فيما تقيم جميع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، العديد من الأنشطة العلمية، التى تتضمن الندوات التثقيفية للمرضى وذويهم، إلى جانب إقامة ندوة مع علماء الأزهر بمديرية الأوقاف، بمحافظة أسيوط، بالإضافة للأنشطة الترفيهية والتثقيفية والمسابقات التى تقدمها الأمانة للأطفال المترددين على العيادات بالمستشفيات، وكذلك إقامة ماراثون جرى داخل نادى ماتريكس، تنظمه مستشفى طنطا، ومارثون بمحافظة أسيوط، ومارثون رياضى آخر داخل مستشفى الخانكة، ومباريات فى كرة القدم للمرضى.