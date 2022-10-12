شكرا لقرائتكم خبر عن يختصر الوقت ويقلل المسافات.. تعرف على محور 26 يوليو الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة الدولة جهودها للانتهاء من أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد، وتوسعة المحور القديم الممتد من شارع الجلاء حتى مدينة 6 أكتوبر، وذلك استمرارا لجهود تطوير مشروعات الطرق والكبارى.

وتواصل الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور 26 يوليو الجديد، مع صرف التعويضات اللازمة والمقررة للمواطنين القاطنين في هذه العقارات.

وتشمل أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد 5 مراحل، تبدأ بتطوير وتوسعة محور 26 يوليو القديم "الحالي"، بداية من عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، فى اتجاة مدينة 6 أكتوبر، حتى تقاطع الطريق مع محور 26 يوليو.

ويبدأ المشروع بتطوير محور 26 يوليو الحالى من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق مصر / إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليو الجديد، حيث تجرى أعمال تطوير وتوسعة المحور القديم بإضافة 3 حارات مرورية، ثم إنشاء محور السبتية.

يجرى إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى مرورا بمنطقة المطار ثم بشتيل بالقرب من محطة قطارات الصعيد، والبراجيل ومناطق كرداسة، ويمتد حتى 6 أكتوبر، حتى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالي، بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائري، ويتقاطع المحور الجديد مع ثلاثة محاور، محور عرابي ومحور الفريق كمال عامر ومحور 26 يوليو الجديد وكلها تتقاطع أيضا مع الطريق الدائرى.

ينقل المحور الجديد الحركة المرورية من شارع جامعة الدول العربية عبر شارع أحمد عرابى، دون المرور بميدان لبنان، وسيعمل على إنهاء أزمات الازدحام على محور 26 يوليو القديم، الممتد من شارع الجلاء حتى مدينة 6 أكتوبر.

ويشهد المشروع إنشاء نزلة من كوبرى محور عرابى لنقل حركة المرور من محور عرابى لمحور 26 يوليو الجديد، كما يتم إنشاء كوبرى بأرض المطار يربط مع كوبرى محور عرابى، ويستمر حتى الطريق الدائرى، وإنشاء محور السبتية – إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع المطار، بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور، وإنشاء محور سفنكس في المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبري أحمد عرابي ليصل كوبري 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد المزمع إقامته.