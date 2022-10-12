شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يطالبون يزيادة منافذ المجمعات الاستهلاكية لمواجهة الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة منافذ المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب زيادة منافذ المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار.

وأيد 86% من القراء مطالب زيادة منافذ المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 14% من القراء مطالب زيادة منافذ المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والمحافظات لمواجهة غلاء الأسعار.