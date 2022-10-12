شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة سياحية هادئة.. شاهد جمال "الإلفنتين" فى أسوان (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” صورا لجزيرة "الإلفنتين" أو كما تُسمى بـ"جزيرة أسوان"، وهى منطقة هادئة فى قلب مدينة أسوان، تعد علامة بارزة من معالم المدينة السياحية، واستطاعت أن تخطف أنظار السائحين جنوب مصر بهدوئها وسحر الطبيعة فيها.

قال عبد الناصر صابر، نقيب المرشدين السياحيين السابق بمحافظة أسوان، لـ"الخليج 365"، إن الأهمية التاريخية والسياحية والبيئية لهذه الجزيرة الرائعة الجمال التى تقع قبالة مدينة أسوان، ويزورها السائحون من مختلف أنحاء العالم بعد أن لاقت الجزيرة إعجابهم من شتى الجوانب.

وتابع عبد الناصر الحديث قائلاً: "يعود اسم جزيرة الإلفنتين إلى شكل صخور الجرانيت فى جنوب الجزيرة والتى تبدو وكأنها ظهور الأفيال، وجزيرة الإلفنتين تتكون من طبقة سميكة من طمى النيل عالى الخصوبة تكونت واستقرت على مدار آلاف السنين، وأسفل منها صخور الجرانيت مثلها مثل كل جزر أسوان"، مؤكداً أن الجزيرة عُرفت في النصوص المصرية القديمة باسم (أبو) أي (الفيل) على اعتبار أن تلك الجزيرة كانت ميناءً مهما لاستقبال العاج الأفريقي المستخرج من ناب الأفيال، ثم تحولت في اللغة اليونانية إلى كلمة (الفنتين) elephas بمعنى (عاج سن الفيل) التي تحملها الجزيرة الآن.



وأوضح نقيب المرشدين السياحيين السابق أن أهل جزيرة أسوان مثلهم مثل كل سكان الجزر النوبية وقرية غرب أسوان هم من النوبيين الكنوز، والكنوز والفاديجا وهما المكون الرئيسى لأهل النوبة فى مصر وكان بينهما فى النوبة القديمة قرى العرب وهى المالكى والسنقارى وشاترمة والسبوع ووادى العرب، ومشهور عن أهل جزيرة الإلفنتين حبهم للعلم والتعليم ومعروف عنهم الرقى والهدوء وحسن الخلق والعشرة وهم يمتلكون كل صفات أهل القرى الطيبة وكذلك صفات أهل المدينة الحسنة.

وأشار إلى أن الجزيرة متعة حقيقية يأنس فيها الزائر بتحية من يقابلهم من أطفال ونرى السيدات يجلسن فى وقار على مصاطب بيوتهن، والجولة تتم بدون أى إزعاج من أى نوع، موضحا أن الجزيرة تتكون من عدة أجزاء، منها الجزء الأثرى فى جنوب الجزيرة، ثم النجع القبلى ويليه غابة من أشجار المانجو ونخيل البلح وأشجار السنط متعددة الفوائد ثم النجع البحرى.



آثار-الإلفنتين



أسوان



البيوت-النوبية-على-الجزيرة



الجزيرة-مطلة-على-النيل



الجزيرة-مطلة-على-نهر-النيل-فى-أسوان



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بقايا-أثرية



جزيرة-إلفنتين-على-النيل



حضارة-الإلفنتين



حضارة-على-الجزيرة



سلم-مرسى-الجزيرة



قطع-أثرية-على-الجزيرة



متحف-الحفائر-على-الجزيرة



متحف-أنيماليا



محلات-الجزيرة



مقاييس-النيل



منظر-علوى-على-الجزيرة



نهر-النيل-أمام-الجزيرة