شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى على التوالى.. قافلة طبية للكشف المجانى على المواطنين بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالجيزة، لليوم الثانى على التوالى، تنظيم قافلة طبية في جميع التخصصات الطبية، فى منطقة "ابني بيتك" بمدينة 6 أكتوبر، انطلاقا من تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف القافلة الطبية، الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى، وذلك بمتابعة محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وتأتى القافلة فى إطار السعى لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.