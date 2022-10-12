شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد اليوم ندوة بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر حول استقرار الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف، عقب صلاة العصر اليوم، بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، ندوة تثقيفية، ضمن ثلاث ندوات أطلقتها الوزارة على مدار الأسبوع الجارى، بهدف التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسري، وبث روح السكن والمودة بين أفراد الأسرة باعتبار ذلك مطلبًا دينيًا ووطنيًا وإنسانيًا.

ومن المقرر أن يحاضر فى الندوة التثقيفية بمسجد فاطمة الزهراء كل من: "الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد عبده أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والشيخ محمود الأبيدى إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء"، وتأتى الندوة فى إطار الدور الريادى الذى تقوم به كل من وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة العدل، ودار الإفتاء المصرية نحو الأسرة ودورها فى الحفاظ على استقرار المجتمع.

وبدأت وزارة الأوقاف بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، ووزارة العدل، افتتاح مراكز المصالحات الأسرية فى المحافظات، ضمن مذكرة التفاهم التى وقعها المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ديسمبر الماضى، بمقر وزارة العدل، فى إطار التعاون والتنسيق فى التثقيف بقضايا الأسرة والعمل على استقرارها والحد من ظاهرة الطلاق.

وأكدت الوزارة أن مراكز المصالحات تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالأسرة المصرية من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وفى ضوء دور وزارة الأوقاف الدعوى والمجتمعى، لافتة إلى أنه من المقرر أن تستقبل المراكز طلبات المشورة يومين أسبوعيًا، وتضم أعضاء ممثل لدار الإفتاء وآخر لوزارة العدل وثالث لوزارة الأوقاف، ممن يجتازوا الدورات التدريبية التى يتم عقدها فى الجوانب الفقهية والقانونية.

ووجهت وزارة الأوقاف، مديرى المديريات فى المحافظات باقتراح أماكن لإنشاء مراكز المصالحات تكون ملحق لأحد المساجد الكبرى، لتكون هذه المراكز ذراع الوزارة ودار الإفتاء ووزارة العدل للم شمل الأسرة، والعمل على الصلح بين الأزواج.