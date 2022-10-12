كبلتها بالسلاسل لجمع التبرعات.. تفاصيل قيام ربة منزل بتقييد نجلتها بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية متضمنا قيام سيدة بتقييد نجلتها المريضة بسلاسل حديدية لجمع مبالغ مالي.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية تلك السيدة، وهي ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، وباستدعائها أقرت بقيامها بنشر تلك الصور بقصد التحصل على تبرعات عبر إحدى الخدمات الفورية.

وعللت السيدة فعلتها بأن كريمتها تعاني من مرض ضمور بالمخ وصرع، مشيرة إلى أنها قامت بتقييد كريمتها بزعم السيطرة عليها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.