اليوم.. هيئة الرقابة الصحية تطلق "معايير التميز في السياحة العلاجية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تنظم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الأربعاء، مؤتمر إطلاق "معايير التميز في السياحة العلاجية إصدار GAHAR- Temos"، وذلك بحضور الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة كلاوديا مايكا والرئيس التنفيذي لهيئة تيموس الدولية والدكتور أسعد رياض المدير الإقليمي لتيموس بمصر والدكتورة نوران الغندورعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ومن المقرر أن تتناول الجلسات نظرة عامة على إصدار معايير هيئة "تيموس" الدولية للسياحة العلاجية والمصممة خصيصًا للمنشآت الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتسعى للحصول على الاعتماد الدولي في مجال السياحة العلاجية، إلى جانب استعراض عملية التقدم للحصول على اعتماد المراكز الطبية المتخصصة.