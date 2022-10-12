صحة الشيوخ: تحسين أوضاع الأطباء وإنشاء بنك الخلايا الجذعية على رأس أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد العادي الثالث، حيث وضع أعضاء هيئة مكتب اللجنة أولويات الموضوعات التي سوف يتم استكمالها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد أعضاء هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور على مهران، ووكيلي اللجنة الدكتور عمرو حجاب، والدكتور حسين خضر، على أهمية الموضوعات المدرجة بخطة عمل اللجنة مع التركيز على الآتي:

أولا: سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات - الرؤى).

ثانيا: مناقشة تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

ثالثا: تحسين أوضاع الأطباء.

رابعا: نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بالإضافة لدراسة إنشاء بنك للخلايا الجذعية لعلاج الحالات الملحة.

خامسا: المشكلة السكانية وتنمية الأسرة المصرية.

سادسا: متابعة مبادرة "حياة كريمة"، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

سابعا: متابعة تنفيذ توصيات اللجنة من خلال تشكيل لجنة في هذا الشأن واستكمال سبل التعاون المشترك بين اللجنة والحكومة متمثلة في وزارة الصحة وكذا مع لجنة الصحة بمجلس النواب كنوع من أنواع التكامل والتعاون المشترك.

ثامنا: دراسة ومراجعة بعض القوانين المهمة التي تسهم في إصلاح المنظومة الصحية.

تاسعا: القيام بعدد من الزيارات الميدانية إذا اقتضت الأمور ذلك، للوقوف على المشكلات والمعوقات.

وأخيرًا : المتغيرات البيئية و المناخية وتأثيرها على الصحة العامة.