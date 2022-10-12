شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:

- الأربعاء 12 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20.

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23.

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22.

- الخميس 13 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 22.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 24.

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22.

- الجمعة 14 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20.

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22.

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17.

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21.

- السبت 15 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 22.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22.

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21.





- الأحد 16 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 22.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 22.

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 18.

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22.