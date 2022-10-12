شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12/10/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:27 ص موعد صلاة الظهر 11:41 ص موعد صلاة العصر 00: 3 موعد صلاة المغرب 5:29 م موعد صلاة العشاء 6:46 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:32 ص موعد صلاة الظهر 11:46 موعد صلاة العصر 3:04 موعد صلاة المغرب 5:33 م موعد صلاة العشاء 6:51 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:23 موعد صلاة الظهر 11:37 م موعد صلاة العصر 2:55 م موعد صلاة المغرب 5:25 م موعد صلاة العشاء 6:42 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:16 وقت صلاة الظهر 11:29 موعد صلاة العصر 2:49 م وقت صلاة المغرب 5:19 م وقت صلاة العشاء 6:33 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:22 ص موعد صلاة الظهر 11:35 ص موعد صلاة العصر 56: 2 موعد صلاة المغرب 5:27 م موعد صلاة العشاء 6:39