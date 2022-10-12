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ننشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12/10/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:27  ص

موعد صلاة الظهر 11:41 ص

موعد صلاة العصر 00: 3

موعد صلاة المغرب 5:29 م

موعد صلاة العشاء  6:46

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 3:04

موعد صلاة المغرب 5:33 م

موعد صلاة العشاء 6:51 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:23

موعد صلاة الظهر 11:37 م

موعد  صلاة العصر 2:55 م 

موعد صلاة المغرب 5:25 م

موعد صلاة العشاء 6:42  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:16

وقت صلاة الظهر 11:29 

موعد صلاة  العصر 2:49 م

وقت صلاة المغرب 5:19 م

وقت صلاة العشاء 6:33 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:22  ص

موعد صلاة الظهر 11:35 ص

موعد صلاة العصر 56: 2

موعد صلاة المغرب 5:27 م

موعد صلاة العشاء 6:39

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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