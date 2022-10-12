اليوم.. الحكم على عاطل لاتهامه بقتل شابًا في موقف السلام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على عاطل لاتهامه بقتل شاب بسبب الخلاف على عربة كبدة بموقف السلام.

كان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغا من الأهالي بموقف العاشر، يفيد بقيام شاب بذبح آخر، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه، ويدعى "أ. س"، 26 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبين شريكه "فارس"، وتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها الثاني بذبح الأول داخل الموقف محل عملهما وإعداد الأكمنة اللازمة وتفريغ الكاميرات تم التوصل إلى مكان اختباء المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.