ضبط 3 محاولات تهريب مخدرات وهواتف وسبائك ذهبية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 3 محاولات تهريب عدد من الأقراص المخدرة، والهواتف المحمولة، والسبائك الذهبية مع 3 ركاب قادمين من السعودية والإمارات وقطر، حاولوا تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطهم قبل الخروج من صالة الوصول واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على الطائرة السعودية، اشتبه أحمد حمدي مأمور اللجنة الجمركية في راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من اللجنة الجمركية ، وتم تمرير أمتعتها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أنور علي مأمور الفحص ومحمد عبدالمنعم صالح مدير الإدارة، أفادوا بوجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكبة، وبالعرض على صبحي ربيع مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من سامي نبيل وأمير محمود وأحمد محمد مأمورى الجمرك، لتفتيش حقائب الراكبة وتكليف هبه مصطفي مأمور جمرك بتفتيش الراكبة تفتيشا ذاتيا، وتبين وجود عدد من الهواتف المحمولة بين طيات الملابس داخل حقائبها وبتفتيشها ذاتيًا تبين وجود سبيكتين من معدن أصفر اللون يشتبه ان يكون من الذهب.

والمحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على الطائرة الإماراتية، اشتبه أمير محمود مأمور الجمرك في أحد الركاب ، وتم تشكيل لجنة من ياسر محمد مدير الحركة وسامي نبيل وأحمد خيري مأموري الجمرك لتفتيش حقائب الراكب، و تفتيشه ذاتيا، وتبين وجود سلسلة بها دلاية بفتحها تبين أن بداخلها 2 سبيكة جميعهم من معدن أصفر يشتبه ان يكون من الذهب.​