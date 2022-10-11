شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. إزاى تتعامل مع طفلك المتنمر وتوجهه بشكل صحيح؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الكثير من الكبار أو الصغار بعمل أفعال أو إلقاء الكلمات الجارجة الممزوجة بالمزحة، وهو ما يسمى بالتنمر، فالتعريف العلمي لهذا الفعل هو عندما يقوم شخص ما عن عمد وبشكل متكرر بإزعاج أو تخويف أو تهديد أو إيذاء شخص آخر.

وفى هذا الإنفو جراف نرصد طريقة التعامل مع طفلك المتنمر وتوجهه بشكل صحيح؟

- إذا كان طفلك يتنمر على زملائه فهو يحتاج للمساعدة، بتعليمه كيفية معاملة الآخرين باحترام لنموه الاجتماعى والعاطفى وأن ينتهى من هذا الفعل ليصبح محبوبا

- اشرح لطفلك ما هو التنمر واستمع إليه وتجنب لومه بل حاول أن تجد له أسبابا وقم بحلها وساعده على فهم كيفية تأثير سلوكه على الآخرين

- التحدث مع المدرسة التى يحدث فيها التنمر حول سياستها أو إرشاداتها الخاصة بالتنمر لتحديد العواقب على طفلك وتحذيره

- التفكير فى سبب حدوث التنمر قد يساعدك هذا فى معرفة ما إذا كان هناك شىء يمكنك تغييره لإيقافه، قد يكون بسبب فعلك أنت أمامه أو أى فرد من أسرته