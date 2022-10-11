شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد الغفار: منظمة الصحة العالمية أشادت ببرنامج التطعيمات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: إن تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ذكر تجربة مصر فى منظومة التأمين الصحى الشامل، ونجاح التجربة المصرية للقضاء على فيروس سى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "cbc"، أن مصر تضع الصحة على رأس أولوياتها وأن هناك دعم سياسى للحفاظ على صحة المصريين.

تابع: كل هذا يتكامل مع الحياة الكريمة لكل المواطنين من خلال دعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتحرك لتطبيق توجيهاته، وأن مفهوم الصحة يتحدث عن الصحة البدنية والنفسية والعلاجية، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية أشادت ببرنامج الوقاية والتطعيمات، وتقديم الخدمات الصحية.