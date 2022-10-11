"الخشن": هناك فائض بإنتاج الأسمدة.. والأزمة في سياسة التوزيع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال المهندس محمد الخشن، رئيس مجموعة إيفر جرو للأسمدة، إن الأسمدة متوفرة بشكل كبير في مصر، وهناك فائض يتم تصديره، ولكن المشكلة تكمن في سياسة التوزيع، موضحًا أن العائد من تصدير الأسمدة يأتي في المرتبة الثانية بعد تصدير الغاز الطبيعي.

وأضاف "الخشن" في حوار مع قناة الشمس الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة ناتجة عن سياسة التوزيع والتي يوجد بها انحراف حاد في أسلوب التوزيع داخل مصر.

وقال إن الدولة يجب أن تخرج من دعم المدخلات وتتجه لدعم المخرجات بمعنى إنها لا تدعم الفلاح من خلال دعم الأسمدة ولكن الدعم يكون من خلال الإنتاج: "يعني لو فدان القمح بينتج 18 أو 20 أردب بدل ما الدولة تدفع في الأردب 800 جنيه في هذه الظروف العالمية لا تدفع 1000 جنيه، وذلك لدعم الفلاح نقديًا على كل أردب وهذا سيخفض التكلفة عند الفلاح وفي نفس الوقت يصل دعم الدولة للمنتج".

وتابع: "الدولة بتدعم السماد مين بياخد السماد؟.. للأسف اللي بياخد السماد مالك الأرض وليس الحائز".

واستكمل: "الدعم الذي تعطيه الدولة اللي بيوصل منه للفلاح 25% فقط وهناك 75% من هذا الدعم يذهب للتجار والوسطاء، وأغلبهم ناس ليس معهم سجلات تجارية وتجار غير محترفين ويتلاعبون بالسوق".