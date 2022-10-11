عامل يغرز سكينا في صدر شاب بسبب "حمام" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع عامل في قتل شاب بسبب معاتبتة الأخير له على سرقة طيور من مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى اللواء عصمت هريدي مدير قطاع أكتوبر إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب في العقد الثاني من العمر مصابًا بجرح نافذ بالجسم.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة حدائق أكتوبر، بينت أن مشادة كلامية نشبت بين المصاب وآخر عاتبه على استيلائه على مجموعة من الطيور يعمل على تربيتها، فتطورت إلى مشاجرة سدد على إثرها المشكو في حقه طعنة بالصدر بسلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.