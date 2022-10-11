شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: ملء سد تنزانيا منتصف ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام الدين الريفى عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إنه تم الانتهاء من بناء الخرسانة من سد تنزانيا وسيتم الملء الاول للسد لتشغيل التوربينات، مضيفا أننا نعمل حاليا على شغل الميكانيكا بالسد التنزانى بعد الانتهاء من العمل الخرسانى بالكامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه فى منتصف ديسمبر سيتم غلق السد التحويلى وعودة النهر إلى مساره الطبيعى وبداية عملية الملء لسد تنزانيا.

وتابع البحيرة يتم ملؤها 156 مليون متر مكعب فى أول ملء لها، ونتوقع ملء من 7 إلى 8 مليارات مترمكعب خلال 3 سنوات، مؤكدا أن وصول منسوب المياه إلى 63 مترا حتى يتم تشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء، مضيفا أنه من متوقع تشغيل التوربينات بعد عام ونص أو عامين حتى نصل إلى المنسوب المتوقع.