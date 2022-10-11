شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروع "على طول الخط" بحديقة 6 أكتوبر العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى بمصر مشروع "على طول الخط" بحديقة 6 أكتوبر العامة بالعجوزة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات الافتتاح والتي أشارت خلاله أن المشروع يأتى فى إطار برنامج "المدينة كنموذج تجريبى" الذى يتبناه المجلس الثقافى البريطاني، لافتة إلى أنه يسعى إلى تجربة أفكار تصميمية جديدة تتناسب مع الثقافة المحلية والسياق العمرانى المتميز لكل مدينة مشارك.

وأضافت أن المشروع يهتم بتطوير الفراغ العام وخلق مساحات إبداعية بديلة خاصة فى الحدائق والمناطق المفتوحة، فى إطار تعزيز بيئة خضراء مستدامة، وذلك بإنشاء لعب للأطفال ومكتبة ومسرح للعرائس.

حضر الافتتاح هند عبد الحليم نائب المحافظ، وجاريث بايلي السفير البريطانى بمصر وحرمه، وياسر سامى رئيس حى العجوزة، ونائب رئيس المجلس الثقافى البريطانى.