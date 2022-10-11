شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الزراعة يغادر إلى روما للمشاركة باجتماعات الفاو حول الأمن الغذائي العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة متوجها إلى روما لحضور اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الامن الغذائي العالمي، والتي تنعقد بمقر منظمة الاغذية والزراعة الفاو في الفترة من 10-13 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، وكذلك التنسيق بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو نحو الإطلاق الناعم لمبادرة الزراعة الـ FAST لحشد الدعم الدولي لتمويل هذه المبادرة.

ومن المقرر أن يلقى وزير الزراعة كلمة يستعرض فيها جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن لمواطنيها وكذلك عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء والمسئولين المشاركين في الاجتماعات بهدف حشد التمويل الدولي ودفع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.