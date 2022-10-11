شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يدين تمزيق وحرق مستوطنين لنسخ من المصحف الشريف بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد لِمَا أقدم عليه مستوطنون متطرفون في مدينة الخليل بفلسطين من تمزيق وحرق نسخ من المصحف الشريف.

وشدِّد مجلس حكماء المسلمين على أن هذه التصرفات المسيئة تؤجِّج وتغذي مشاعر العنف والكراهية، ولا تراعي حرمة المقدسات الدينية، كما أنها تقوِّض جهود السلام وأمن المجتمعات واستقرارها، وتضرب بالقيم الإنسانية عرض الحائط.

ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى إجراءات فاعلة تمنع الاعتداء على المقدسات الدينية أو محاولة النَّيل منها، الأمر الذي يسهم في الاحترام المتبادل وتعزيز القيم الإنسانية العليا.