وزير الزراعة يتوجه إلى روما للمشاركة في اجتماعات "الفاو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى العاصمة الإيطالية روما؛ لحضور اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي، والتي تنعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء - أنه سيتم خلال الاجتماعات التنسيق بين وزارة الزراعة ومنظمة "الفاو" نحو الإطلاق الناعم لمبادرة الزراعة "FAST" وحشد الدعم الدولي لتمويلها، والتي تهدف لاتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة ينتج عنها تحسين التمويل المناخي من حيث الجودة والكمية للمساهمة في التحول للأنظمة الغذائية والزراعية بحلول عام 2030، وذلك لدعم التكيف والحفاظ على الأمن الغذائي والاقتصادي.

ومن المقرر أن يلقي وزير الزراعة كلمة يستعرض فيها جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن لمواطنيها، وكذلك يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء والمسئولين المشاركين في الاجتماعات، بهدف حشد التمويل الدولي ودفع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.