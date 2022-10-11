شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 800 حالة إشغال و60 طن مخلفات فى حملة مكبرة بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت إدارة الإشغالات بالقطاع الشمالي بحي الهرم، حملة نظافة وإشغالات مكبرة، لرفع المخلفات والتعديات بمحيط المدارس وحرم الطريق لتسيير الحركة المرورية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات النظافة والمرافق ورفع الإشغالات والتعديات، وتحت إشراف حسن موافي رئيس حي الهرم.

وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة من نفق الترابيع ومدينة الرحمن، حيث تم رفع 60 طن مخلفات، كما تم بدء العمل لأعمال الدهانات على المريوطية فيصل بجوار الدائري.

ونفذت إدارة المرافق، أعمال تركيب أغطية جي ار بي بالبرواز في شارع الفريق محمد علي فهمي بالتنسيق مع الإدارة العامة لشبكات حي الهرم والعمرانية، كما تم تطهير وتسليك نفق اللبيني فيصل، وجاري العمل على تطهير بلاعات الأمطار في نفق اللبيني هرم.

وشن قطاع هضبة الأهرام، حملة إشغالات مكبرة على المطاعم والمحلات التجارية المخالفة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، حيث تم مصادرة 800 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الهضبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام قطاع منشأة البكاري، بمتابعة دخول وخروج التلاميذ من المدارس حفاظا على سلامتهم وتسيير حركة المرور بإزالة كافة حالات الإشغال بمحيط المدارس، كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بنفق المنشية ونفق الريحاني وبجوار سلم الدائري، حيث تم رفع 50 طن مخلفات.

وشن القطاع الجنوبي، بالتنسيق مع جهاز السرفيس بالجيزة حملة على السرفيس المخالف أمام مدرسة الشهيد عبدالله أبو زيد بالمنصورية هرم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.