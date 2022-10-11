شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 2,5 كم.. نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق طراد النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، أعمال توسعة وتطوير طريق طراد النيل بنطاق مركز أوسيم، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق بداية من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2,5 كم، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ، بتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير، مشددا بالالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع شركات المرافق، وذلك لبدء أعمال رصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري، خاصة أوقات الذروة وتسهيل حركة المرور على الطريق لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز أوسيم، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.